محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام حملة تحصين ضد المجترات الصغيرة في ست مديريات بذمار ذمار - سبأ :

اختتمت بذمار اليوم المرحلة الأولى من الحملة البيطرية الطارئة لتحصين الأغنام والماعز ضد أمراض طاعون المجترات الصغيرة والجدري، نفذها مكتب الزراعة والري بالمحافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة لصحة الحيوان بوزارة الزراعة والري بتمويل اللجنة الدولية للصليب الاحمر.



وأوضح مدير مكتب الزراعة والري بذمار المهندس هلال الجشاري، أنه تم خلال الحملة التي إستمرت 15يوما، تحصين نحو 220 ألف رأس من الأغنام والماعز في 175 قرية وعزلة ومنطقة بمديريات ضوران، جبل الشرق، الحدأ ، عتمة، وصاب العالي، وصاب السافل.





وأشار إلى أن هذه المرحلة لم تشمل كافة القرى في المديريات الست، وسيتم استهدافها في المراحل القادمة.



وحث الجشار المواطنين على التفاعل مع هذه الحملات من خلال التواصل مع مكاتب الزراعة بالمديريات والمشرفين البيطريين، والإستعداد عند وصول الفرق الميدانية للحملة لتسهيل مهمتها.



ولفت إلى أنأن المكتب يستعد حاليا لتنفيذ المرحلة الثانية من الحملة والتي ستستهدف مديريات جهران، ذمار ، عنس، مغرب عنس، ميفعة عنس ، المنار ، بالاضافة إلى المناطق التي لم تشملها المرحلة الأولى.



حضر الإختتام مندوبة الأمن الإقتصادي في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن الدكتورة "يورسيلا" ومساعديها ومدير الاعلام والمختصين باللجنة الدولية للصليب الأحمر ومدير عام صحة الحيوان بوزارة الزراعة والري.

سبـأ [02/أكتوبر/2017]سبـأ