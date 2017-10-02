[02/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
تم بصنعاء اليوم استكمال إجراءات دور الاستلام والتسليم بين قائد اللواء 27 ميكا السلف العميد مجاهد القطيبي والقائد الخلف العميد حسن العياني.
وكذا إجراءات تسليم قيادة اللواء 37 مدرع للعميد احمد يحيى جسار الذي تم تعيينه خلفا للعميد مجاهد المطري الذي انتقل إلى رحمة الله.
وخلال دور الاستلام والتسليم بحضور رئيس لجنة الإشراف على دور الاستلام والتسليم العقيد الركن حمدان علي عزان وأعضاء اللجنة، أوضح قائدا اللواءين الخلف بانهما سيكونان عند مستوى المسئولية التي أنيطت بهما وسيبذلان قصارى جهودهما للارتقاء بمستوى الأداء ورفع الجاهزية وتعزيز كفاءة وقدرات منتسبي اللواءين.
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