محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إحباط عملية انتحارية بمديرية دمت بالضالع الضالع - سبأ :

أحبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية اليوم عملية انتحارية بمديرية دمت بمحافظة الضالع بعد عملية رصد ومتابعة.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تمكنت من إحباط العملية الانتحارية بتعاون المواطنين الشرفاء، دون حدوث أي أضرار مادية أو بشرية.



وبين المصدر أن الانتحاري قام بتفجير نفسه بعد أن تمت محاصرته من قبل الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية.. لافتا إلى أن الانتحاري كان يحمل حزامين ناسفين حيث انفجر الأول الذي كان يحمله فيما تم تفكيك الحزام الثاني الذي كان ما يزال في السيارة.



وأهاب المصدر بجميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مشتبه أو أجسام غربية.. مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لن تألوا جهدا في متابعة وضبط كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار.

















سبـأ [02/أكتوبر/2017]سبـأ