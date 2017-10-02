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محافظ إب يكرم لاعبي إب في المنتخب الوطني للناشئين
كرم محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم عدد من لاعبي المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم من أبناء المحافظة وذلك لإسهامهم في تأهل المنتخب إلى نهائيات كاس آسيا تحت 16 عاماً.
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  رياضة
محافظ إب يكرم لاعبي إب في المنتخب الوطني للناشئين
[02/أكتوبر/2017]
إب - سبأ :

كرم محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم عدد من لاعبي المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم من أبناء المحافظة وذلك لإسهامهم في تأهل المنتخب إلى نهائيات كاس آسيا تحت 16 عاماً.

وخلال استقباله اللاعبين، أسامه سمير البعداني، مهند الجراش، عبدالكريم النوبه، صادق الجلال وإداري المنتخب الوطني للناشئين أحمد الجعدي وجميعهم من نادي اتحاد إب، أثنى المحافظ صلاح على ما قدمه اللاعبون خلال تصفيات المجموعة الخامسة التي جرت في قطر أواخر سبتمبر الماضي.

وقال "لقد مثلتم اليمن أفضل تمثيل وأدخلتم الفرحة إلى قلوب اليمنيين جميعا بهذا التأهل المستحق رغم فارق الإمكانيات بين منتخبنا والمنتخبات المنافسة والعدوان الذي دمر المنشآت الشبابية والرياضية وحصاره الجائر للوطن".

وأضاف "أنكم بعزيمتكم وإصراركم حققتم المستحيل ومحافظة إب تفخر بكم لأنكم رفعتم رؤوس أبناءها بهذا الإنجاز الكروي الرائع".

وكرم محافظ إب اللاعبين الأربعة والإداري بمبالغ مالية، كما وجه مكتب الأوقاف بمنح كل لاعب قطعة أرض تكريما وتقديرا لهم على ما قدموه من مستوى مشرف مع منتخب الناشئين خلال التصفيات.

من جانبه ثمن إداري منتخب الناشئين أحمد الجعدي إهتمام قيادة المحافظة وكافة أبناءها وتشجيعهم ووقوفهم خلف المنتخب، منوهاً بتكريم أبنائها اللاعبين على ماقدموه من مستوى خلال التصفيات.

وأشار إلى أن هذه الحفاوة والتشجيع والدعم ليس بغريب على قيادة المحافظة التي تدعم كل من يقدم مستويات مميزة ويمثل اليمن بشكل مشرف.

حضر اللقاء مفتي المحافظة العلامة عبده عبدالله الحميدي ومدير مكتب الشباب والرياضة علي الحبيشي ونائبه رعد فاضل ومدير مكتب الأوقاف والإرشاد عبد اللطيف المعلمي ونائبه حسن جبران ومدير عام المدينة الرياضية بإب عبدالله غازي ومدير الصالة الرياضية المغلقة محمد الوتر ورئيس فرع إتحاد كرة القدم عبدالرحيم الخشعي ونائب رئيس نادي الإتحاد صادق الحارثي وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي.

سبـأ
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