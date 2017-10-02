محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حفل خطابي وفني بتعز إحتفاءً بثورة 26 سبتمبر تعز - سبأ :

نظمت السلطة المحلية ومكتب الثقافة بمحافظة تعز اليوم حفل خطابي وفني بمناسبة العيد الـ 55 لثورة الـ 26 سبتمبر المجيدة .



وفي الحفل الذي حضره عضو المجلس السياسي الأعلى ناصر النصيري ووكلاء المحافظة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشخصيات الاجتماعية أكد عضو المجلس السياسي الأعلى جابر عبدالله غالب أن ثورة 26 سبتمبر تشكل علامة فارقة في تاريخ اليمن والتي أخرجت اليمن من الإستبداد إلى نور الحرية والديمقراطية .



وأشار إلى حجم الإنجازات التي تحققت بفضل ثورة 26 سبتمبر وتضحيات الشهداء .. مشيدا بالإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة إنتصارا للوطن وسيادته واستقراره .



فيما أكد محافظ تعز عبده محمد الجندي على عظمة هذه المناسبة الخالدة في وجدان أبناء الوطن .. مشيرا إلى أن محافظة تعز قدمت قوافل من الشهداء في سبيل الانتصار للثورة الأم وكذا ثورة 21 سبتمبر التصحيحية .



وأشاد بأدوار مناضلي الثورة اليمنية الذين ضحوا بدمائهم من أجل التحرر من الظلم والاستبداد .. مستغربا ممن يتشدقون بثورة 26 سبتمبر وهم في فنادق الرياض يستدعون الغزاة والمحتلين لتدمير منجزات الثورة التي تحققت في عهد رئيس الجمهورية الأسبق علي عبدالله صالح والذي سلم السلطة سلميا بهدف حقن دماء اليمنيين .



وقال " إن ثورة 21 من سبتمبر بقيادة السيد عبدالملك الحوثي تعد إمتدادا للثورة الأم 26 من سبتمبر الخالدة من أجل الإستمرار في تحقيق آمال وتطلعات وطموحات اليمنيين ".. مؤكدا أهمية تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة قوى العدوان والدفاع عن الوطن .



وحيا المحافظ الجندي المواقف الوطنية للقيادات العسكرية وأبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء تعز الأحرار وصمودهم الأسطوري في مواجهة العدوان .. مترحما على أرواح الشهداء .. متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.



بدوره أشارت كلمة الأحزاب والتنظيمات السياسية التي ألقاها عبدالرحمن الرميمة إلى عظمة وخلود ثورة 26 سبتمبر، المناسبة الغالية على الشعب اليمني .



واستعرض حجم الدمار الذي طال الشعب اليمني ومقدراته جراء العدوان الحاقد على يمن الإيمان والحكمة .. مناشدا العالم الحر بالتدخل لإيقاف مجازر وجرائم العدوان الوحشية بحق أبناء تعز واليمن بصورة عامة.



كما أكد وكيل المحافظة عبدالله أمير في كلمة المثقفين والوجهاء والمشائخ والأعيان إستمرار النضال ضد الغزاة والمحتلين .



وكان مدير مكتب الثقافة بمحافظة تعز خالد أحمد محمود قد استعرض عظمة ثورة 26 من سبتمبر الخالدة وصمود أحرار اليمن في مواجهة تحالف قوى العدوان.



تخلل الحفل فقرات فنية وأناشيد وطنية بقيادة الفنان المبدع هشام النعمان ولوحات فنية عبرت عن عظمة المناسبة .

سبـأ [02/أكتوبر/2017]سبـأ