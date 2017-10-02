ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 02 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:12:18م
رئيس الوزراء يفتتح أعمال اللقاء الوطني للتعليم العام (مكتمل)
افتتح رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أعمال اللقاء الوطني الموسع للتعليم العام اليوم بصنعاء الذي نظمته وزارة التربية والتعليم تحت شعار " التعليم العام أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية تشاركية ".
مقتل 50 شخصاً وإصابة آخرين في إطلاق نار وسط مدينة لاس فيغاس الامريكية
أعلنت سلطات مدينة لاس فيغاس الأمريكية عن مقتل 50 شخصاً وإصابة أكثر من 200 اخرين في حادث اطلاق النار الذي وقع الليلة الماضية في حفل موسيقي وسط المدينة .
تراجع أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط اليوم في بداية التعاملات الآسيوية بعد تحقيقها لمكاسب وصلت إلى 20% بعد أن حقق إنتاج أوبك زيادة بسيطة في سبتمبر الماضي.
محافظ إب يكرم لاعبي إب في المنتخب الوطني للناشئين
كرم محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم عدد من لاعبي المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم من أبناء المحافظة وذلك لإسهامهم في تأهل المنتخب إلى نهائيات كاس آسيا تحت 16 عاماً.
آخر الأخبار:
المنظمة العربية: تشكيل فريق الخبراء لمراقبة الانتهاكات باليمن خطوة إلى الأمام
حفل خطابي وفني بتعز إحتفاءً بثورة 26 سبتمبر
تكريم المشاركين بمشروع المساحات الصديقة بمديرية بني حشيش بصنعاء
هيئة الطيران تجدد مناشدتها لمجلس الأمن بإصدار قرار برفع الحظر عن مطار صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تكريم المشاركين بمشروع المساحات الصديقة بمديرية بني حشيش بصنعاء
[02/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

كرم مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء اليوم بمدرسة الإمام زيد بمديرية بني حشيش المشاركين بمشروع المساحات الصديقة والتهيئة النفسية في مراكز دعم الأطفال بالشراكة مع مؤسسة حماية الأطفال والشباب.

وأشار نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة نبيل البراشي إلى أهمية تكريم المشاركين في المراكز الصيفية بمركز مدرسة الإمام زيد والذي ضم 400 طالبا وطالبة، إستفادوا من أنشطة المراكز الصيفية في مختلف المجالات .

وأشاد بدور مشروع المساحات الصديقة والتهيئة النفسية وجهود مؤسسة حماية الأطفال والشباب في تنفيذ المشروع.

فيما أشار مدير إدارة الأنشطة بمكتب التربية بالمحافظة محمد الشريف إلى أن مشروع المساحات الصديقة الذي نفذ في ستة مراكز بمديريات بني حشيش وهمدان وسنحان وبني بهلول إستهدف ثلاثة آلاف طالبا وطالبة.

بدورها أشارت مسؤولة مركز الإمام زيد بن علي سميرة البعبعي إلى أن المشاركين إستفادوا من مشروع المساحات الصديقة في المجالات التربوية والتعليمية والإجتماعية والإبداعات والأنشطة الثقافية والعلمية.

عقب ذلك افتتح نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة ومعه مدير مكتب التربية بالمديرية محمد خميس اليوم، معرض الإبتكارات العملية والمشغولات اليدوية من إبداعات طلاب وطالبات المراكز الصيفية.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
المنظمة العربية: تشكيل فريق الخبراء لمراقبة الانتهاكات باليمن خطوة إلى الأمام
حفل خطابي وفني بتعز إحتفاءً بثورة 26 سبتمبر
هيئة الطيران تجدد مناشدتها لمجلس الأمن بإصدار قرار برفع الحظر عن مطار صنعاء
مصرع قيادي بمرتزقة العدوان وعدد من مرافقيه بصرواح
مؤسسة بنيان التنموية تدشن توزيع سلال غذائية بالحديدة
وزير الخارجية يلتقي مسئولة برنامج الأمم المتحدة للمرأة
مناقشة برامج منظمة العمل لمكافحة الجوع وسوء التغذية بالحديدة
مجلس القضاء يناقش مواضيع إصلاح سير العمل القضائي
مناقشة التحديات التي تواجه صندوق صيانة الطرق
تدشين صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي بريمة
العدوان السعودي على اليمن
هيئة الطيران تجدد مناشدتها لمجلس الأمن بإصدار قرار برفع الحظر عن مطار صنعاء
[02/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية بني مطر
[02/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة تسعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على منطقة البرح بتعز
[02/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 29 غارة على عدد من المحافظات
[02/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 22 غارة على صعدة وعسير وجيزان
[01/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by