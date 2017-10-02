[02/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
كرم مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء اليوم بمدرسة الإمام زيد بمديرية بني حشيش المشاركين بمشروع المساحات الصديقة والتهيئة النفسية في مراكز دعم الأطفال بالشراكة مع مؤسسة حماية الأطفال والشباب.
وأشار نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة نبيل البراشي إلى أهمية تكريم المشاركين في المراكز الصيفية بمركز مدرسة الإمام زيد والذي ضم 400 طالبا وطالبة، إستفادوا من أنشطة المراكز الصيفية في مختلف المجالات .
وأشاد بدور مشروع المساحات الصديقة والتهيئة النفسية وجهود مؤسسة حماية الأطفال والشباب في تنفيذ المشروع.
فيما أشار مدير إدارة الأنشطة بمكتب التربية بالمحافظة محمد الشريف إلى أن مشروع المساحات الصديقة الذي نفذ في ستة مراكز بمديريات بني حشيش وهمدان وسنحان وبني بهلول إستهدف ثلاثة آلاف طالبا وطالبة.
بدورها أشارت مسؤولة مركز الإمام زيد بن علي سميرة البعبعي إلى أن المشاركين إستفادوا من مشروع المساحات الصديقة في المجالات التربوية والتعليمية والإجتماعية والإبداعات والأنشطة الثقافية والعلمية.
عقب ذلك افتتح نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة ومعه مدير مكتب التربية بالمديرية محمد خميس اليوم، معرض الإبتكارات العملية والمشغولات اليدوية من إبداعات طلاب وطالبات المراكز الصيفية.
سبـأ