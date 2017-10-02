محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة الطيران تجدد مناشدتها لمجلس الأمن بإصدار قرار برفع الحظر عن مطار صنعاء صنعاء - سبأ :

جددت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد مناشدتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي بإصدار قرار عاجل وملزم لرفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء الدولي.



وأكدت الهيئة أن استمرار إغلاق مطار صنعاء يتسبب بشكل يومي في موت المرضى وإعاقة حركة آلاف المواطنين والمقيمين في الخارج والداخل.



واستغرب المتحدث الرسمي بإسم هيئة الطيران المدني والأرصاد الدكتور مازن غانم من موقف مجلس الأمن تجاه إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية رغم المناشدات والإحاطات المتكررة لرفع الحظر الجوي المفروض عليه وعدم وجود أي مبرر قانوني أو تهديد للملاحة الجوية.



وتسأل " كم من الضحايا ينتظر مجلس الأمن والمجتمع الدولي كي يتحرك ويقوم بمسؤولياته تجاه أكبر مأساة إنسانية في اليمن ".



وأوضح الدكتور غانم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد الوفيات بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي كارثية .. مبينا أن 37 مريضا يموتون بشكل يومي وما يقارب 95 ألف مريض ينتظرهم مصير مجهول بسب إغلاق المطار.



وأكد المتحدث بإسم هيئة الطيران المدني والأرصاد أن مطار صنعاء الدولي آمن ويعمل وفقاً للقوانين والإجراءات والمعايير الدولية.



وطالب بسرعة فتح تحقيق في وفاة أحد المرضى اليمنيين جراء سوء المعاملة في مطار عمان وإتخاذ الإجراءات بحق المتسببين في هذه الجريمة والتواصل مع السلطات الأردنية لإعادة النظر في الإجراءات التعسفية تجاه اليمنيين.

سبـأ [02/أكتوبر/2017]سبـأ