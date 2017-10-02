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مؤسسة بنيان التنموية تدشن توزيع سلال غذائية بالحديدة
[02/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ :

دشنت مؤسسة بنيان التنموية اليوم توزيع ثمانية آلاف و500 سلة غذائية بمديريات السخنة، برع، الحجيلة، المراوعة والمنصورية بالحديدة ضمن مشروعها الإغاثي "أغنياء من التعفف" الذي دشن الأسبوع الماضي بمديرية الزهرة.

وفي التدشين أشاد وكيلا المحافظة محمد عياش قيم وعبد الرحمن الجماعي بدور المؤسسة في تخفيف معاناة المواطنين وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء محاولات التجويع والحصار التي يفرضها تحالف العدوان على الشعب اليمني.

فيما أشار مدير مشروع أغنياء من التعفف إبراهيم الوريث إلى أن المؤسسة دشنت مشروعها الحالي الذي يشمل توزيع 40 ألف سلة غذائية في المحافظة الأسبوع الماضي بتوزيع أربعة آلاف سلة غذائية في مديرية الزهرة.

وأوضح أنه سيتم خلال الأيام القادمة وضمن المشروع توزيع 12 ألف و500 سلة غذائية بمديريات المربع الجنوبي من المحافظة يلي ذلك توزيع 15 ألف سلة بمديريات المربع الشمالي ومديريات المدينة الثلاث.

ولفت الوريث إلى أن المؤسسة تهدف من خلال توزيع السلال الغذائية للمستهدفين، هو الحفاظ على كرامة اليمني وتخفيف معاناته جراء الحصار .. مبينا أن المؤسسة وعبر مشروعها أغنياء من التعفف ستوزع 500 ألف سلة غذائية على مستوى المحافظات منها 23 ألف سلة مخصصة لأسر الشهداء والجرحى والأسرى.

حضر التدشين مدير عام الإعلام عادل حسن مكي.

سبـأ
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