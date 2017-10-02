عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأمم المتحدة تحصي 12 قتيلاً مدنياً و23 مصاباً في ليبيا خلال سبتمبر الماضي طرابلس – سبأ :

أحصت الأمم المتحدة 12 قتيلاً من المدنيين بينهم طفلان وإصابة 23 آخرين بجروح جراء أعمال العنف التي شهدتها ليبيا خلال سبتمبر الماضي.



وقالت بعثة الامم المتحدة في ليبيا في تقرير نشرته على موقعها الرسمي اليوم الاثنين إنها "قامت خلال سبتمبر بتوثيق 12 حالة وفاة و23 حالة إصابة بجروح في أثناء سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا".



واوضحت أن القتلى طفلان وسبعة رجال وثلاث نساء، والمصابون 13 طفلاً وثمانية رجال وسيدتان.



واشارت الى ان حصيلة الضحايا لا تتضمن الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال كحالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف، بحسب التقرير الأممي.



وطالبت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا بالتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وذلك لضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية.

سبأ [02/أكتوبر/2017]سبأ