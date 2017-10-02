[02/أكتوبر/2017]
صنعاء ـ سبأ:
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم مسئولة اليمن في برنامج الأمم المتحدة للمرأة مارتا روث كولبرون.
جرى خلال اللقاء مناقشة البرامج والخطط التي يعتزم برنامج الأمم المتحدة للمرأة تنفيذها وسبل دعم أنشطة واحتياجات وتنمية مهارات المرأة في اليمن.
وأكد وزير الخارجية اهتمام حكومة الإنقاذ الوطني بكل برامج ومشاريع دعم وتطوير المرأة اليمنية من أجل مزيد من المشاركة والمساهمة في التخفيف من أثار العدوان والدفع بجهود بناء المجتمع واستغلال قواه بما فيها القطاع النسائي.
وجدد الترحيب بكافة الجهود الدولية والثنائية الرامية لتعزيز دور القطاع النسائي وتنمية قدراته في اطار منظم يخدم بالدرجة الأولى المرأة اليمنية للارتقاء بمستوياتها الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والسياسية النابعة عن ثقافة وطنية تضع اليمن في اعتبارها أولا وأخيرا .
واستعرضت مسؤولة برامج المرأة في الأمم المتحدة تفاصيل الأنشطة والبرامج التي يخطط لها حاليا والترتيبات الجارية للإعداد لها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
سبأ