[02/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ:
ناقش لقاء بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة محافظ المحافظة حسن احمد الهيج وضم المنسق الميداني لبعثة منظمة العمل لمكافحة الجوع بالحديدة لابو سموجلي خطط وبرامج المنظمة لتنفيذ مشاريع مكافحة الجوع وسوء التغذية بالمحافظة.
وفي اللقاء الذي ضم ممثلين عن وزارة التخطيط ومكتب المنظمة ومدير برنامج التغدية وبناء القدرات بالمنظمة هايل فطيح أشار المحافظ إلى الآثار السلبية التي خلفها العدوان السعودي الأمريكي وما سببه من أضرار اجتماعية واقتصادية ومعيشية.
وأكد المحافظ الهيج حاجة أبناء المحافظة للمساعدات ودعم المنظمات من أجل تخفيف معاناتهم الإنسانية والمعيشية ، مبديا استعداد السلطة المحلية تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل المنظمة بالمحافظة.
من جانبه أشار ممثل مكتب منظمة العمل لمكافحة الجوع إلى أن لدى المنظمة عددا من البرامج لمكافحة سوء التغذية وتقديم الدعم والرعاية للفئات النازحة في مجال الصحة والمياه من خلال الدعم الأسري المادي وتشجيع الإنتاج الغذائي.
سبأ