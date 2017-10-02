[02/أكتوبر/2017] صنعاء سبأ:
ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بإصلاح سير العمل القضائي على مستوى المحاكم والنيابات العامة .
وتطرق الإجتماع إلى الجوانب المتعلقة بتفعيل أداء المحاكم والنيابات بما يؤدي إلى تقويم آلية العمل فيها وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
واستعرض المجلس مقترح رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن سد الشواغر في محكمة إستئناف ذمار والمحاكم الابتدائية في المحافظة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، إستنادا إلى نتائج التفتيش القضائي المفاجئ على أعمال القضاة .
كما استعرض المجلس تظلمات عدد من أعضاء السلطة القضائية والمرفوعة من هيئة التفتيش القضائي واتخذ الإجراءات اللازمة في بعض منها وأرجأ البعض الآخر إلى جلسته القادمة.
وكان المجلس إستعرض محضر اجتماعه السابق وأقره .
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