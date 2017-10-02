ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 02 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:51:26م
رئيس الوزراء يفتتح أعمال اللقاء الوطني للتعليم العام (مكتمل)
افتتح رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أعمال اللقاء الوطني الموسع للتعليم العام اليوم بصنعاء الذي نظمته وزارة التربية والتعليم تحت شعار " التعليم العام أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية تشاركية ".
مقتل 50 شخصاً وإصابة آخرين في إطلاق نار وسط مدينة لاس فيغاس الامريكية
أعلنت سلطات مدينة لاس فيغاس الأمريكية عن مقتل 50 شخصاً وإصابة أكثر من 200 اخرين في حادث اطلاق النار الذي وقع الليلة الماضية في حفل موسيقي وسط المدينة .
تراجع أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط اليوم في بداية التعاملات الآسيوية بعد تحقيقها لمكاسب وصلت إلى 20% بعد أن حقق إنتاج أوبك زيادة بسيطة في سبتمبر الماضي.
ريال مدريد يعبر إسبانيول بثنائية إيسكو وبرشلونة ينتصر دون حضور مشجعين في الدوري الإسباني
أحرز النجم الإسباني الدولي إيسكو هدفين قاد بهما فريقه ريال مدريد لتحقيق انتصاره الأول على ملعبه في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم عقب تغلبه 2 / صفر على ضيفه إسبانيول في المرحلة السابعة للمسابقة الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
الأمم المتحدة تحصي 12 قتيلاً مدنياً و23 مصاباً في ليبيا خلال سبتمبر الماضي
وزير الخارجية يلتقي مسئولة برنامج الأمم المتحدة للمرأة
مناقشة برامج منظمة العمل لمكافحة الجوع وسوء التغذية بالحديدة
مجلس القضاء يناقش مواضيع إصلاح سير العمل القضائي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مجلس القضاء يناقش مواضيع إصلاح سير العمل القضائي
[02/أكتوبر/2017] صنعاء سبأ:

ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بإصلاح سير العمل القضائي على مستوى المحاكم والنيابات العامة .

وتطرق الإجتماع إلى الجوانب المتعلقة بتفعيل أداء المحاكم والنيابات بما يؤدي إلى تقويم آلية العمل فيها وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.

واستعرض المجلس مقترح رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن سد الشواغر في محكمة إستئناف ذمار والمحاكم الابتدائية في المحافظة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، إستنادا إلى نتائج التفتيش القضائي المفاجئ على أعمال القضاة .

كما استعرض المجلس تظلمات عدد من أعضاء السلطة القضائية والمرفوعة من هيئة التفتيش القضائي واتخذ الإجراءات اللازمة في بعض منها وأرجأ البعض الآخر إلى جلسته القادمة.

وكان المجلس إستعرض محضر اجتماعه السابق وأقره .

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الخارجية يلتقي مسئولة برنامج الأمم المتحدة للمرأة
مناقشة برامج منظمة العمل لمكافحة الجوع وسوء التغذية بالحديدة
مناقشة التحديات التي تواجه صندوق صيانة الطرق
تدشين صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي بريمة
تخرج عدد من الدورات التخصصية بالمنطقة العسكرية الخامسة
صلح قبلي ينهي قضية قتل بين قبيلتي أرحب وجبل عيال يزيد
رئيس الوزراء يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة والوفد المرافق له
محافظ إب يطلع على أحوال الجرحى بمستشفى المنار
مناقشة آلية مكافحة الكوليرا بمحافظة الحديدة في ظل المؤشرات الجديدة
تدشين توزيع مشروع الحقيبة المدرسية المتكاملة لأبناء الشهداء بمأرب
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية بني مطر
[02/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة تسعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على منطقة البرح بتعز
[02/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 29 غارة على عدد من المحافظات
[02/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 22 غارة على صعدة وعسير وجيزان
[01/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية سنحان
[01/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by