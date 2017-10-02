ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 02 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:51:26م
رئيس الوزراء يفتتح أعمال اللقاء الوطني للتعليم العام (مكتمل)
افتتح رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أعمال اللقاء الوطني الموسع للتعليم العام اليوم بصنعاء الذي نظمته وزارة التربية والتعليم تحت شعار " التعليم العام أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية تشاركية ".
مقتل 50 شخصاً وإصابة آخرين في إطلاق نار وسط مدينة لاس فيغاس الامريكية
أعلنت سلطات مدينة لاس فيغاس الأمريكية عن مقتل 50 شخصاً وإصابة أكثر من 200 اخرين في حادث اطلاق النار الذي وقع الليلة الماضية في حفل موسيقي وسط المدينة .
تراجع أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط اليوم في بداية التعاملات الآسيوية بعد تحقيقها لمكاسب وصلت إلى 20% بعد أن حقق إنتاج أوبك زيادة بسيطة في سبتمبر الماضي.
ريال مدريد يعبر إسبانيول بثنائية إيسكو وبرشلونة ينتصر دون حضور مشجعين في الدوري الإسباني
أحرز النجم الإسباني الدولي إيسكو هدفين قاد بهما فريقه ريال مدريد لتحقيق انتصاره الأول على ملعبه في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم عقب تغلبه 2 / صفر على ضيفه إسبانيول في المرحلة السابعة للمسابقة الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
الأمم المتحدة تحصي 12 قتيلاً مدنياً و23 مصاباً في ليبيا خلال سبتمبر الماضي
وزير الخارجية يلتقي مسئولة برنامج الأمم المتحدة للمرأة
مناقشة برامج منظمة العمل لمكافحة الجوع وسوء التغذية بالحديدة
مجلس القضاء يناقش مواضيع إصلاح سير العمل القضائي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة التحديات التي تواجه صندوق صيانة الطرق
[02/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 ناقش اجتماع موسع اليوم بصنعاء لمجلس إدارة صندوق صيانة الطرق برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، التحديات التي تواجه عمل الصندوق وسبل معالجتها بما يمكنه من أداء مهامه في الحفاظ على شبكة الطرق وصيانتها ومواجهة أثار العدوان عليها .

وناقش الاجتماع التقرير المقدم من قبل مجلس إدارة الصندوق حول الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق والجسور نتيجة العدوان السعودي الأمريكي خلال الفترة من (2015 - 2017 م) بالإضافة إلى تقرير حول أعمال الصيانة الروتينية وأعمال الطوارئ في شبكة الطرق لمعالجة الأضرار الناتجة عن العدوان خلال تلك الفترة.

وخلال الاجتماع أشاد الوزير غالب مطلق بالجهود التي يبذلها صندوق صيانة الطرق من خلال المؤسسة العامة للطرق والجسور في أعمال الصيانة والطوارئ وكذا فتح الطرق المتضررة نتيجة السيول والانهيارات أو تلك التي يتم قصفها بشكل مستمر ومتعمد من قبل العدوان.

وأكد على أهمية تظافر جهود الوزارات والجهات ذات العلاقة مع وزارة الأشغال، لتعزيز نشاط الوزارة والصندوق بما يتواكب والتحديات والمخاطر التي تهدد شبكة الطرق القائمة والجسور نتيجة تأخر أو بطء عملية صيانتها أو إعادة تأهيلها.

كما أشار وزير الأشغال العامة والطرق إلى حجم الصعوبات والضغوط التي يواجهها العاملين في مختلف الوحدات والقطاعات بالوزارة والصندوق والمؤسسة في ظل استمرار تداعيات العدوان على اليمن وشحة الإمكانيات والمخاطر التي يتعرض لها العاملين في الصندوق والمؤسسة من المهندسين في سبيل فتح وصيانة شبكات الطرق والجسور.

واستمع الاجتماع إلى التقارير المقدمة من رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس أنيس السماوي حول أوضاع الصندوق والصعوبات التي يواجهها والمعالجات بما يمكنه من أداء مهامه لاسيما في المرحلة الراهنة.

وناشد مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق حكومة الإنقاذ على حث الجهات المعنية بتحصيل إيرادات صندوق صيانة الطرق والمحددة بقانون إنشاء الصندوق وسرعة توريدها إلى حساب الصندوق في البنك المركزي بما يمكنه من القيام بمهامه في الحفاظ على شبكات الطرق وصيانتها نتيجة أمعان تحالف العدوان على استهداف الطرق والجسور وجعلها أهدافا لشل حركة المواطنين.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس عبد الوهاب الحاكم ووكيل الوزارة لقطاع الأشغال المهندس محمد الذاري والوكيل المساعد المهندس محمد عبد الرحمن عثمان والوكيل المساعد لقطاع الطرق المهندس إبراهيم الكبسي والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس لبيب عز الدين.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الخارجية يلتقي مسئولة برنامج الأمم المتحدة للمرأة
مناقشة برامج منظمة العمل لمكافحة الجوع وسوء التغذية بالحديدة
مجلس القضاء يناقش مواضيع إصلاح سير العمل القضائي
تدشين صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي بريمة
تخرج عدد من الدورات التخصصية بالمنطقة العسكرية الخامسة
صلح قبلي ينهي قضية قتل بين قبيلتي أرحب وجبل عيال يزيد
رئيس الوزراء يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة والوفد المرافق له
محافظ إب يطلع على أحوال الجرحى بمستشفى المنار
مناقشة آلية مكافحة الكوليرا بمحافظة الحديدة في ظل المؤشرات الجديدة
تدشين توزيع مشروع الحقيبة المدرسية المتكاملة لأبناء الشهداء بمأرب
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية بني مطر
[02/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة تسعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على منطقة البرح بتعز
[02/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 29 غارة على عدد من المحافظات
[02/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 22 غارة على صعدة وعسير وجيزان
[01/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية سنحان
[01/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by