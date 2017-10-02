محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة التحديات التي تواجه صندوق صيانة الطرق صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع موسع اليوم بصنعاء لمجلس إدارة صندوق صيانة الطرق برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، التحديات التي تواجه عمل الصندوق وسبل معالجتها بما يمكنه من أداء مهامه في الحفاظ على شبكة الطرق وصيانتها ومواجهة أثار العدوان عليها .



وناقش الاجتماع التقرير المقدم من قبل مجلس إدارة الصندوق حول الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق والجسور نتيجة العدوان السعودي الأمريكي خلال الفترة من (2015 - 2017 م) بالإضافة إلى تقرير حول أعمال الصيانة الروتينية وأعمال الطوارئ في شبكة الطرق لمعالجة الأضرار الناتجة عن العدوان خلال تلك الفترة.



وخلال الاجتماع أشاد الوزير غالب مطلق بالجهود التي يبذلها صندوق صيانة الطرق من خلال المؤسسة العامة للطرق والجسور في أعمال الصيانة والطوارئ وكذا فتح الطرق المتضررة نتيجة السيول والانهيارات أو تلك التي يتم قصفها بشكل مستمر ومتعمد من قبل العدوان.



وأكد على أهمية تظافر جهود الوزارات والجهات ذات العلاقة مع وزارة الأشغال، لتعزيز نشاط الوزارة والصندوق بما يتواكب والتحديات والمخاطر التي تهدد شبكة الطرق القائمة والجسور نتيجة تأخر أو بطء عملية صيانتها أو إعادة تأهيلها.



كما أشار وزير الأشغال العامة والطرق إلى حجم الصعوبات والضغوط التي يواجهها العاملين في مختلف الوحدات والقطاعات بالوزارة والصندوق والمؤسسة في ظل استمرار تداعيات العدوان على اليمن وشحة الإمكانيات والمخاطر التي يتعرض لها العاملين في الصندوق والمؤسسة من المهندسين في سبيل فتح وصيانة شبكات الطرق والجسور.



واستمع الاجتماع إلى التقارير المقدمة من رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس أنيس السماوي حول أوضاع الصندوق والصعوبات التي يواجهها والمعالجات بما يمكنه من أداء مهامه لاسيما في المرحلة الراهنة.



وناشد مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق حكومة الإنقاذ على حث الجهات المعنية بتحصيل إيرادات صندوق صيانة الطرق والمحددة بقانون إنشاء الصندوق وسرعة توريدها إلى حساب الصندوق في البنك المركزي بما يمكنه من القيام بمهامه في الحفاظ على شبكات الطرق وصيانتها نتيجة أمعان تحالف العدوان على استهداف الطرق والجسور وجعلها أهدافا لشل حركة المواطنين.



حضر الاجتماع وكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس عبد الوهاب الحاكم ووكيل الوزارة لقطاع الأشغال المهندس محمد الذاري والوكيل المساعد المهندس محمد عبد الرحمن عثمان والوكيل المساعد لقطاع الطرق المهندس إبراهيم الكبسي والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس لبيب عز الدين.

سبأ [02/أكتوبر/2017]سبأ