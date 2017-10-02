محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي بريمة ريمة سبأ:

دشنت بمحافظة ريمة اليوم عملية صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي لـ 35 ألف حالة بتمويل البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف بالتعاون مع فرع صندوق الرعاية الاجتماعية وبنك الأمل وشركة أيبكس.



وفي التدشين استمع أمين عام المجلس المحلي بمديرية الجبين ماجد أمين من القائمين إلى شرح عن الآلية المتبعة في صرف المساعدات النقدية للحالات المستهدفة وكذا الصعوبات التي تواجه عملية الصرف



وحث على مضاعفة الجهود بما يمكن المستفيدين من استلام مساعداتهم المالية المتوقفة منذ بداية العدوان.



فيما أكد مدير عام صندوق الرعاية الإجتماعية بريمة سفيان زايد أن تدشين صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعية تهدف لتخفيف معاناة المستفيدين وخاصة في ظل إستمرار العدوان والحصار لأكثر من عامين ونصف.



وأشار إلى أن صندوق الرعاية إعتمد 35 ألف حالة بإجمالي 500 مليون و53 ألف ريال وفق الشروط المستوفاة للمستفيدين على مستوى المحافظة والمديريات.

سبأ [02/أكتوبر/2017]سبأ