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آخر تحديث: الإثنين، 02 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:51:26م
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  عربي ودولي
ايطاليا تجدد المطالبة بحصر مساعي حل الأزمة الليبية على الأمم المتحدة
[02/أكتوبر/2017]
روما – سبأ:
جدد وزير خارجية ايطاليا أنجيلينو ألفانو اليوم الاثنين مطالبة حكومته بحصر المساعي المتعددة لمحاولات حل الأزمة الليبية على مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى ليبيا.

وقال ألفانو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية أحمد معتيق في روما "اننا ندعم عمل المبعوث الأممي غسان سلامة الذي يباشر عمله من تونس" مؤكدا أنه على "سائر الوساطات أن تعود اليه" وتحت مظلته وهو ما أيده معتيق.

وأضاف الوزير مكررا مطالبة روما "بعدم زيادة الوسطاء والا سنجد وسطاء كثرا مقابل نتائج قليلة" مشيدا في الوقت ذاته بالنتائج الايجابية التي أسفر عنها تولي حكومة الوفاق الوطني الناجمة عن اتفاقية "الصخيرات".

وأشاد ألفانو الذي زار طرابلس الأسبوع الماضي بالنتائج المتحققة منذ وصول المجلس الرئاسي الى طرابلس في مارس بتوفر مزيد من الأمن مع تراجع الإرهابيين وتهريب المهاجرين" مقارنة بعام ونصف عام مضيا".

وشدد على أن ايطاليا "فعلت دائما كل ما فيه خير المجتمع الليبي كاملا" مؤكدا الاقتناع بأن "العملية الديمقراطية يمكن ان تختتم العملية الانتقالية بالوصول الى إجراء انتخابات حرة وديمقراطية كي يختار الليبيون ممثليهم وحكومتهم".

ومن جانبه أكد نائب رئيس حكومة الوفاق أن هدف الحوار السياسي الجاري بين الأطراف هو "الوصول الى تحقيق استقرار سياسي في ليبيا ينهي الانقسامات ومن ثم تحقيق استقرار اقتصادي يسمح باجراء الانتخابات خلال العام" الجاري.

سبأ
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