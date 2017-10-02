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آخر تحديث: الإثنين، 02 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:51:26م
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السلطات الأمريكية تكشف هوية مطلق النار على الحفل الموسيقي في لاس فيغاس
[02/أكتوبر/2017]
واشنطن – سبأ :
كشفت اجهزة الامن الأمريكية اليوم الثلاثاء عن هوية مطلق النار على الحفل الموسيقي في مدينة لاس فيغاس مساء امس والذي راح ضحيته 50 قتلاً و200 مصاب .

وقالت شبكة (ان بي سي) الاخبارية الأمريكية إن المسلح منفذ الهجوم يدعى ستيفن بادوك، يبلغ من العمر 64 عاماً وكان يقيم في مدينة ميسكيت بولاية نيفادا الأمريكية.

​وكانت شرطة لاس فيغاس أكدت في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، نبأ مقتل منفذ الهجوم، فيما طالبت الشرطة من المواطنين تجنب التواجد في منطقة وقوع الحادث.

كما أغلقت الشرطة بعض الطرق المؤدية إلى منطقة الحادث، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للهجوم.

وكان المهاجم قد اطلق النار من الطابق الـ 32 من فندق على حشد من الناس كانوا يحضرون حفلاً موسيقياً وسط المدينة .

سبأ
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