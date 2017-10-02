محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صلح قبلي ينهي قضية قتل بين قبيلتي أرحب وجبل عيال يزيد عمران - سبأ:

أنهى صلح قبلي عقد بمحافظة عمران اليوم قضية قتل بين قبيلتي جبل عيال يزيد بعمران وأرحب بمحافظة صنعاء في مقتل المجني عليه محمد صالح علي مبخوت الخدري من أبناء مديرية جبل يزيد.



وفي الصلح القبلي، أعلن أولياء الدم من مديرية جبل عيال يزيد العفو العام عن الجاني من مديرية أرحب وذلك بعد مساعي بذلها عدد من المشائخ وفي المقدمة عبدالله سعيد أبو سرعه وياسر محمد عبدالله بدر الدين وعبدالواحد حسين الخدري وبدر الدين علي سنان بدر الدين وفيصل صالح بدر الدين.



وأكد الحاضرون أهمية تجسيد مبدأ التصالح والتسامح وتعزيز تماسك التلاحم القبلي وحل كل الخلافات والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



وأشاروا إلى ضرورة تعزيز وحدة الصف والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتفويت الفرصة على دول العدوان ومرتزقتها تمزيق الصف الوطني.

سبأ [02/أكتوبر/2017]سبأ