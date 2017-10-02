[02/أكتوبر/2017]
إب - سبأ:
تفقد محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم أحوال المرضى والجرحى بمستشفى المنار التخصصي بمدينة إب.
وأطلع المحافظ صلاح على الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى والجرحى ، حيث استمع من مدير المستشفى أبراهيم محروس والكادر الطبي والتمريضي إلى شرح حول طبيعة الخدمات التي يقدمها المستشفى لمرتاديه وما يحتويه من أقسام وأجهزة ومسلتزمات طبية .
وخلال الزيارة أكد المحافظ صلاح ضرورة قيام المستشفيات الحكومية والخاصة العاملة في إطار المحافظة بدورها الطبي والصحي على أكمل وجه وبما يحقق الأهداف الصحية وتقديم خدمات صحية افضل للمواطنين .
وأشار إلى أن الأوضاع الصحية في البلاد جراء العدوان والحصار تستدعي تضافر جهود الجميع لتحسين الخدمات الصحية للمرضى والجرحى.
رافقه خلال الزيارة مفتي المحافظة الشيخ عبده عبدالله الحميدي وعدد من المسئولين بالمحافظة .
سبأ