محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية مكافحة الكوليرا بمحافظة الحديدة في ظل المؤشرات الجديدة الحديدة - سبأ:

ناقش اجتماع بمكتب منظمة الصحة العالمية بمحافظة الحديدة اليوم آلية مكافحة الكوليرا في ظل المؤشرات الجديدة.



واستعرض الاجتماع برئاسة مديرمكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالرحمن جارالله وضم ممثلي منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المحافظة تقارير المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة، والجهود التي تبذلها في سبيل الحد من انتشار الوباء.



وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتعلقة بالوسائل الواجب إتباعها للتخفيف من حجم الكارثة جراء انتشار الكوليرا والتنسيق بين الفرق الميدانية من استقبال وعلاج الحالات المشتبهة وكذا التوعية الصحية والرفع بالبيانات للجهات المختصة.



كما تم استعراض الصعوبات التي يواجهها العاملين في المستشفيات والمراكز التي تستقبل الحالات وكيفية التغلب عليها لتوفير خدمة أفضل للمصابين.



وأقر الاجتماع تمديد فترة عمل مراكز معالجة الإسهالات المدعومة من اليونيسيف والمنظمات الدولية الأخرى لضمان الحد من الوباء والقضاء عليه.



وأكد الاجتماع أهمية التوعية والتثقيف الصحي حول الكوليرا وكيفية الوقاية منه بالإضافة إلى إعداد خطة إعلامية توعوية بالطرق السليمة للوقاية منه وآلية التعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بالمرض.



وأشاد الاجتماع بدور المنظمات الدولية وفي المقدمة الصحة العالمية واليونيسيف في إسناد ودعم الجهود الوطنية في مواجهة واحتواء هذا الوباء.

سبأ [02/أكتوبر/2017]سبأ