[02/أكتوبر/2017]
مأرب - سبأ:
دشنت مؤسسة الشهداء بمحافظة مأرب اليوم توزيع مشروع الحقيبة المدرسية المتكاملة لأبناء الشهداء الملتحقين بالمدارس.
وألقيت في حفل التدشين الذي حضره عددا من أسر الشهداء كلمات وقصائد شعرية أكدت في مجملها أهمية التكافل الاجتماعي ودعم وتشجيع أبناء الشهداء للالتحاق بالمدارس ومواصلة تعليمهم ، وفاء وعرفانا لتضحيات آبائهم في سبيل الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته.
وثمنت أسر الشهداء الجهود التي تبذلها المؤسسة والداعمين لها في الاهتمام بأبناء الشهداء ..داعين الى مزيد من التلاحم والصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.
وفي ختام الحفل جرى توزيع عددا من الحقائب المدرسية لأبناء الشهداء الحاضرين ، على ان تقوم المؤسسة عبر مندوبيها في المديريات بإيصال الحقائب الى جميع أسر الشهداء.
سبأ