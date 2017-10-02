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آخر تحديث: الإثنين، 02 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:51:26م
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  عربي ودولي
الخارجية الفلسطينية تحذر من سياسة الاغلاق التي يفرضها الاحتلال
[02/أكتوبر/2017]
رام الله – سبأ:
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الاثنين من سياسة الإغلاق الإسرائيلية الشاملة التي تفرضها سلطات الإحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "سياسة الإغلاقات امتداد لعقلية استعمارية توسعية تستفرد بشكل عنيف بالشعب الفلسطيني وأرض وطنه بما يؤدي إلى تكريس الاحتلال والاستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري وحالة فقدان الأمل لدى الفلسطينيين".

وأتبعت أن "لهذه السياسة الاستفزازية تداعيات خطيرة على مجمل الوضع الأمني برمته" مشيرة إلى أنها تشل حركة المواطنين وتحول كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة إلى "سجون كبيرة".

وشددت على ان حكومة الاحتلال تتعمد تبرير تلك العقوبات الجماعية وغيرها بهاجس الأمن علما أنها تستبيح المناطق الفلسطينية وتواصل اعتقالاتها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي بحق الفلسطينيين وأمنهم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ذات العلاقة بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه السياسة العنصرية وغير القانونية التي تتعارض بشكل واضح مع اتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الانسان.
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