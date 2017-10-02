محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي بحجة حجة - سبأ:

دشن وكيل محافظة حجة حميد العبيدي ومعه وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية الدكتور عبدالملك جحاف، اليوم صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي لعدد 141 ألف حالة بمبلغ اثنين مليار و400 مليون ريال مقدمة من البنك الدولي ضمن مشروع الحولات النقدية الطارئة عبر منظمة اليونيسيف.



وفي التدشين الذي حضره وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي، أكد الوكيل العبيدي ضرورة تسهيل الإجراءات للمستفيدين من حالات الضمان الإجتماعي وبما يخفف من أوضاعهم المعيشية جراء الآثار التي خلفها العدوان والحصار.



وأشار إلى ضرورة الوصول إلى كافة الحالات المستحقة وخاصة تلك الحالات التي تعاني أوضاعا صحية إستثنائية والعمل على زيادة عدد اللجان الميدانية الخاصة بعملية التحقق من الحالات لتخفيف الضغط القائم على اللجان الحالية.



يذكر أن عملية الصرف التي تستمر 21 يوما تنفذ بالتعاون مع شركة أبيكس العالمية المكلفة من قبل اليونيسيف وبنك الأمل.



حضر التدشين مسئولي فرع صندوق الرعاية الإجتماعية وبنك الأمل شركة أبيكس.



إلى ذلك تفقد وكيلا المحافظة للشئون المالية والإدارية وشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني مراكز ونقاط صرف مبالغ الحالات المستهدفة بمدينة حجة والإجراءات المتبعة في عملية التحقق والصرف .



وإستمعا من مدير فرع بنك الأمل بالمحافظة أنور الحجوري إلى إيضاح حول عدد النقاط والمراكز المالية التابعة للبنك وبعض المصارف الخاصة التي تم التعاقد معها بمدينة حجة وبقية مديريات المحافظة لصرف المستحقات المالية للمستفيدين.

سبأ [02/أكتوبر/2017]سبأ