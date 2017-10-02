[02/أكتوبر/2017]
رام الله – سبأ:
أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 19 فلسطينيا بينهم صحفيان.
وأوضح في بيان صحافي إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان في محافظة بيت لحم واربعة اخرين في الخليل بينهم الصحفي علاء الطيطي.
وقال إن قوات الاحتلال اعتلقت ثمانية اخرين من نابلس ورام الله بينهم الصحفي امير أبو عرام واعتقلت فلسطينيين اثنين من جنين وثالث من محافظة اريحا.
وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائلي حملات اعتقال شبه يومية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بدعوى أنهم مطلوبون.
سبأ