محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مجلس النواب يلتقي وفد المنظمة الدولية للهجرة صنعاء - سبأ:

التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم وفد المنظمة الدولية للهجرة برئاسة مدير عام المنظمة وليام لاسي سوينغ والمدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشرق إفريقيا كارميل جودو وكبير مستشاري المنظمة في الشرق الأوسط حسن عبدالمنعم مصطفى.



وفي اللقاء الذي حضره مدير عام العمليات والطوارئ بالمنظمة محمد عبد بكير ورئيس بعثة المنظمة في اليمن لوران دي بوك، رحب رئيس مجلس النواب بوفد المنظمة الدولية للهجرة .. متمنياً له التوفيق في تأدية مهامه الإنسانية.



وقدم رئيس مجلس النواب لوفد المنظمة شرحاً مفصلاً عن الجرائم البشعة والإنتهاكات التي إرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية منذ بدء العدوان على اليمن.



ولفت إلى أن تحالف العدوان استخدم كل الأسلحة الفتاكة والخطيرة ومنها المحرمة دولياً ضد الشعب اليمني.. مبينا أن العدوان إستهدف بالغارات المنازل وصالات العزاء والأفراح والمساجد ودور تحفيظ القرآن والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات والأسواق والمزارع بكافة أنواعها والصيادين وقواربهم وآبار المياه والمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية والجسور والمنشآت الخاصة والعامة.



وسلم رئيس مجلس النواب لوفد المنظمة الدولية للهجرة ملف عن الجرائم التي إرتكبها تحالف دول العدوان بقيادة السعودية والأسلحة المحرمة دولياً التي إستخدمها في الحرب على اليمن وحالات النزوح الداخلي والهجرة الخارجية والأمراض المتفشية.



وأوضح أن تلك الأعمال الإجرامية أدت إلى قتل الآلاف من الأطفال والشيوخ والنساء .. وقال " إن العدوان لم يكتف بذلك القتل والدمار بل حاصر الشعب اليمني براً وبحراً وجواً وأغلق مطار صنعاء مما أدى إلى نقص الأغذية والأدوية وإنتشار الكثير من الأمراض الخطيرة ووفاة آلاف المرضى الذين لما يتمكنوا من السفر للعلاج في الخارج ".



وطالب رئيس مجلس النواب وفد المنظمة الدولية للهجرة نقل كل ما شاهدوه من آثار العدوان إلى الرأي العام العالمي لفضح إنتهاكات دول تحالف العدوان .. معبرا عن الشكر لإهتمام قيادة المنظمة الدولية للهجرة والعاملين فيها بالأوضاع الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني جراء العدوان.



كما طلب منهم ممارسة دورهم الإنساني والمطالبة بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني .. مستعرضا الإجراءات الخاطئة واللا قانونية بنقل البنك المركزي إلى عدن وما سببه هذا الإجراء من آثار سلبية على الشعب اليمني.



وتطرق الأخ يحيى الراعي إلى معاناة النازحين جراء العدوان إضافة إلى تحمل اليمن معاناة المهاجرين إليه من الدول الإفريقية .. مشيراُ إلى أن الشعب اليمني له تاريخ حافل ومارس الديمقراطية منذ سنوات ويحترم هذا المبدأ، ولديه مخزون من الثروات يما يمكنه من تحريك عجلة التنمية.



وأضاف " إن المجتمع اليمني يرفض عملية الإتجار بالبشر ويحارب هذه الظاهرة التي ظهرت في بعض المجتمعات " .. مؤكدا تعاون مجلس النواب وكافة مؤسسات الدولة مع المنظمة الدولية للهجرة في تحقيق أهدافها الإنسانية التي وجدت من أجلها .



من جانبه عبر مدير عام المنظمة الدولية للهجرة عن الشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب .. مشيرا إلى أن دور المنظمة إنساني ويتجه نحو مساعدة الدول لتحقيق هذه المهمة الإنسانية.



ولفت إلى بشاعة العدوان والجرائم التي إرتكبها بحق الشعب اليمني .. مؤكداً أهمية إعداد وإنجاز قانون لمكافحة الإتجار بالبشر.



وفي ختام اللقاء قدم رئيس مجلس النواب لمدير عام منظمة الهجرة الدولية درع المجلس كهدية تذكارية من المجلس.



حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب بسام علي حسن الشاطر وعبده محمد ردمان ومحسن البحر وعلي الكبودي وعبدالوهاب عامر وأمين عام مجلس النواب عبدالله أحمد صوفان ووزير شئون المغتربين محمد المشجري ورئيس إتحاد نقابة عمال اليمن علي أحمد بلحدر رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية يحيى محمد السياغي.

سبأ [02/أكتوبر/2017]سبأ