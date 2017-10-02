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آخر تحديث: الإثنين، 02 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:24:03م
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افتتح رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أعمال اللقاء الوطني الموسع للتعليم العام اليوم بصنعاء الذي نظمته وزارة التربية والتعليم تحت شعار " التعليم العام أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية تشاركية ".
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  اقتصاد
هبوط سعر الذهب إلى اقل من 1274 دولار للاوقية
[02/أكتوبر/2017]
لندن – سبأ :
هبط سعر الذهب الى أقل مستوياته في نحو سبعة أسابيع في تعاملات اليوم الاثنين بفعل مكاسب الدولار والأسهم .

وتراجع سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1273.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0646 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى منذ منتصف أغسطس عند 1272.35 دولار.

كما فقد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.7 في المائة ليصل إلى 1276.50 دولار للأوقية.

وتكبد المعدن الأصفر أكبر خسارة شهرية منذ بداية العام في سبتمبر، لكنه سجل زيادة فصلية نسبتها ثلاثة في المئة وهو ما يرجع في جزء منه للتوترات الجيوسياسية.

وجاء ذلك مع ارتفاع الدولار مقابل الين وعملات رئيسية أخرى اليوم وصعود الأسهم الآسيوية .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة 0.2 في المائة إلى 16.57 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أقل مستوى منذ التاسع من أغسطس، فيما لم يطرأ تغير يذكر على سعر البلاتين والبلاديوم ليستقر الأول عند 910 دولارات والثاني عند 933.75 دولار للأوقية.
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