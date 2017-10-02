عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وصول 42 مهاجر غير شرعي الى سواحل ايطاليا روما – سبأ :

اعلنت السلطات الايطالية اليوم الاثنين عن وصول 42 مهاجر غير شرعي الى سواحل سولتشيس وذلك بفضل الظروف الجوية الممتازة في قناة سردينيا.



ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن مصادر امنية قولها "ان 26 مهاجراً شاباً رسوا حوالي الساعة 2.30 من ليل أمس، على متن بعض القوارب الى ميناء پينو التابع لبلدية سانتانا أريسي".



واضافت المصادر انه عند "الساعة الخامسة وصل 7 شباب آخرين الى بورتو تراماتزو ببلدة تيولادا المجاورة" .. مشيرة الى أن "المهاجرين كلهم بحالة صحية جيدة".



وذكرت المصادر أنه "كان قد وصل عند الساعة الثانية من بعد ظهر أمس الى ميناء كالا سابوني ببلدية سانت أنتيوكو، قارب يحمل 9 مهاجرين" .



واشارت الى انه "عند الخامسة عصراً، اعترض خفر السواحل 14 شاباً آخرين على بعد 17 ميلاً بحرياً عن الساحل".

سبأ [02/أكتوبر/2017]سبأ