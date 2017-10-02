محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يناقش مع ممثل برنامج الغذاء أنشطة وخطط البرنامج صنعاء - سبأ:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بصنعاء استيفن اندرسون.



جرى خلال اللقاء بحث أنشطة البرنامج وخطط عمله في تقديم المساعدات لليمنيين وبما يسهم في التخفيف من وضع إنعدام الأمن الغذائي الذي تسبب به تحالف العدوان السعودي وخاصة في ظل التحديات الإنسانية والإقتصادية والإجتماعية التي يواجهها الشعب اليمني جراء التدمير الممنهج من قبل تحالف العدوان وأدواته لكافة مناحي الحياة.



وفي اللقاء أكد وزير الخارجية إستعداد حكومة الإنقاذ عبر أجهزتها المختصة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات بما يمكن البرنامج من القيام بمهامه بالشكل المطلوب في كل المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى توسيع أنشطته وتوجيه موارده بما يخدم المواطنين.



فيما أشاد الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بإهتمام الحكومة وأجهزتها المختلفة بتسهيل عمل البرنامج.



وأكد أن العمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة سيسهم في تخفيف معاناة الفئات المستهدفة في الجانب الغذائي أو الصحي .. لافتا إلى أن البرنامج يساعد في إستقدام شحنات دوائية للمساهمة في مواجهة وباء الكوليرا.

سبأ [02/أكتوبر/2017]سبأ