محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين مشروع دعم الوحدات والمراكز الصحية بمحافظة صنعاء صنعاء - سبأ:

دشنت منظمة SOSللإغاثة وإدارة الأزمات بصنعاء اليوم المرحلة الثانية من مشروع دعم الوحدات والمراكز الصحية بمديريات محافظة صنعاء .



تستهدف المرحلة الثانية من المشروع الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع شركه العابد للأدوية، دعم وحدة بيت عقب الصحية بمنطقة بني بهلول بمديريه خولان بكمية من الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل اللازمة للعمل بالوحدة الصحية خاصة في ظل الظروف التي تمر لها البلاد نتيجة استمرار العدوان والحصار .



وفي التدشين أشاد عضو المجلس المحلي بالمديرية صالح السميري ومدير وحدة بيت عقب الصحية الدكتور هلال عامر، بجهود المنظمة وما تقدمه من دعم للمراكز الصحية بالمديرية خاصة في ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان الغاشم.. داعيين المنظمة إلى تقديم مزيد من الدعم وتوسيع أنشطتها ومشاريعها.



بدورة أكد رئيس المنظمة الدكتور عادل معيض، حرص المنظمة في استمرار انشطتها ومشاريعها بمديريات محافظة صنعاء في مختلف المجالات الإغاثية والصحية والتنموية والإنسانية بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين .. مبيناً أن المشروع يأتي في إطار مساهمة المنظمة في تعزيز الخدمات الطبية الوقائية والصحية خاصة في ظل تفشي الأمراض الأوبئة.



وأشاد رئيس المنظمة بتعاون السلطة المحلية بالمديرية وقيادة الوحدة الصحية في تذليل الصعوبات بما يكفل تنفيذ المنظمة لمشاريعها وبرامجها المختلفة بالمديرية لخدمة المجتمع

سبأ [02/أكتوبر/2017]سبأ