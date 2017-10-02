رئيس الوزراء يفتتح أعمال اللقاء الوطني للتعليم العام (مكتمل) افتتح رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أعمال اللقاء الوطني الموسع للتعليم العام اليوم بصنعاء الذي نظمته وزارة التربية والتعليم تحت شعار " التعليم العام أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية تشاركية ". مقتل 50 شخصاً وإصابة آخرين في إطلاق نار وسط مدينة لاس فيغاس الامريكية أعلنت سلطات مدينة لاس فيغاس الأمريكية عن مقتل 50 شخصاً وإصابة أكثر من 200 اخرين في حادث اطلاق النار الذي وقع الليلة الماضية في حفل موسيقي وسط المدينة . تراجع أسعار النفط تراجعت أسعار النفط اليوم في بداية التعاملات الآسيوية بعد تحقيقها لمكاسب وصلت إلى 20% بعد أن حقق إنتاج أوبك زيادة بسيطة في سبتمبر الماضي. ريال مدريد يعبر إسبانيول بثنائية إيسكو وبرشلونة ينتصر دون حضور مشجعين في الدوري الإسباني أحرز النجم الإسباني الدولي إيسكو هدفين قاد بهما فريقه ريال مدريد لتحقيق انتصاره الأول على ملعبه في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم عقب تغلبه 2 / صفر على ضيفه إسبانيول في المرحلة السابعة للمسابقة الليلة الماضية.