[02/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش وزير الخارجية المهندس هشام شرف خلال لقاءه اليوم القائم بأعمال السفارة الروسية بصنعاء أندريه تشرنوفول، التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية والتحركات الدولية باتجاه إحلال السلام في اليمن.
وجدد وزير الخارجية التأكيد على توجه حكومة الإنقاذ الوطني نحو السلام العادل المشرف والمنصف للشعب اليمني والذي يأتي في مقدمته إنهاء العدوان ورفع الحصار الشامل وخروج كل القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية..
وشدد الوزير شرف على ضرورة قيام مجلس الأمن والدول الـ 18 الراعية لجهود التسوية السياسية والسلام في الجمهورية اليمنية بالضغط على قوى العدوان وبالذات النظام السعودي لفتح الأجواء أمام الطيران التجاري والمدني لمطار صنعاء الدولي وتسهيل تحركات المواطنين ووصول المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والمنظمات الدولية وغير الحكومية لليمن وبالذات في جانب مكافحة الكوليرا والأدوية الأساسية والمحاليل لأمراض الفشل الكلوي والسرطان والقلب والسكري .
ولفت إلى أن إغلاق مطار صنعاء الدولي وصمة عار تشمل دول العدوان والمجتمع الدولي الذي يقف صامتا إزاء هذه المعاناة وكل ما يحدث في الجمهورية اليمنية من مآسي ومعاناة إنسانية بسبب تحالف العدوان وعملائه.
فيما أكد القائم بأعمال بالسفارة الروسية استمرار جهود واتصالات الجانب الروسي في كل ما يعزز نجاح جهود التسوية السياسية والسلام وبما يعود على اليمن وشعبه بالأمن والاستقلال.
سبأ