ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 02 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:24:03م
رئيس الوزراء يفتتح أعمال اللقاء الوطني للتعليم العام (مكتمل)
افتتح رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أعمال اللقاء الوطني الموسع للتعليم العام اليوم بصنعاء الذي نظمته وزارة التربية والتعليم تحت شعار " التعليم العام أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية تشاركية ".
مقتل 50 شخصاً وإصابة آخرين في إطلاق نار وسط مدينة لاس فيغاس الامريكية
أعلنت سلطات مدينة لاس فيغاس الأمريكية عن مقتل 50 شخصاً وإصابة أكثر من 200 اخرين في حادث اطلاق النار الذي وقع الليلة الماضية في حفل موسيقي وسط المدينة .
تراجع أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط اليوم في بداية التعاملات الآسيوية بعد تحقيقها لمكاسب وصلت إلى 20% بعد أن حقق إنتاج أوبك زيادة بسيطة في سبتمبر الماضي.
ريال مدريد يعبر إسبانيول بثنائية إيسكو وبرشلونة ينتصر دون حضور مشجعين في الدوري الإسباني
أحرز النجم الإسباني الدولي إيسكو هدفين قاد بهما فريقه ريال مدريد لتحقيق انتصاره الأول على ملعبه في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم عقب تغلبه 2 / صفر على ضيفه إسبانيول في المرحلة السابعة للمسابقة الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح
تدشين صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي بحجة
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية بني مطر
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 فلسطينيا بينهم صحفيان في الضفة الغربية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال السفارة الروسية بصنعاء
[02/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 ناقش وزير الخارجية المهندس هشام شرف خلال لقاءه اليوم القائم بأعمال السفارة الروسية بصنعاء أندريه تشرنوفول، التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية والتحركات الدولية باتجاه إحلال السلام في اليمن.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على توجه حكومة الإنقاذ الوطني نحو السلام العادل المشرف والمنصف للشعب اليمني والذي يأتي في مقدمته إنهاء العدوان ورفع الحصار الشامل وخروج كل القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية..

وشدد الوزير شرف على ضرورة قيام مجلس الأمن والدول الـ 18 الراعية لجهود التسوية السياسية والسلام في الجمهورية اليمنية بالضغط على قوى العدوان وبالذات النظام السعودي لفتح الأجواء أمام الطيران التجاري والمدني لمطار صنعاء الدولي وتسهيل تحركات المواطنين ووصول المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والمنظمات الدولية وغير الحكومية لليمن وبالذات في جانب مكافحة الكوليرا والأدوية الأساسية والمحاليل لأمراض الفشل الكلوي والسرطان والقلب والسكري .

ولفت إلى أن إغلاق مطار صنعاء الدولي وصمة عار تشمل دول العدوان والمجتمع الدولي الذي يقف صامتا إزاء هذه المعاناة وكل ما يحدث في الجمهورية اليمنية من مآسي ومعاناة إنسانية بسبب تحالف العدوان وعملائه.

فيما أكد القائم بأعمال بالسفارة الروسية استمرار جهود واتصالات الجانب الروسي في كل ما يعزز نجاح جهود التسوية السياسية والسلام وبما يعود على اليمن وشعبه بالأمن والاستقلال.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تدشين صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي بحجة
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية بني مطر
رئيس مجلس النواب يلتقي وفد المنظمة الدولية للهجرة
وزير الخارجية يناقش مع ممثل برنامج الغذاء أنشطة وخطط البرنامج
تدشين مشروع دعم الوحدات والمراكز الصحية بمحافظة صنعاء
رئيس الوزراء يفتتح أعمال اللقاء الوطني للتعليم العام (مكتمل)
الأرصاد ينبه قاطني المرتفعات الجبلية من التغيرات الفجائية بدرجات الحرارة
إستهداف تجمعات المرتزقة في الهاملي بتعز
مجلس النواب يشيد بجهود أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية
منح أكثر من أربعة وعشرين ألف شهادة ميلاد في حملة تسجيل المواليد بحجة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية بني مطر
[02/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة تسعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على منطقة البرح بتعز
[02/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 29 غارة على عدد من المحافظات
[02/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 22 غارة على صعدة وعسير وجيزان
[01/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية سنحان
[01/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by