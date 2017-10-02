عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 50 شخصاً وإصابة آخرين في إطلاق نار وسط مدينة لاس فيغاس الامريكية واشنطن – سبأ :







أعلنت سلطات مدينة لاس فيغاس الأمريكية عن مقتل 50 شخصاً وإصابة أكثر من 200 اخرين في حادث اطلاق النار الذي وقع الليلة الماضية في حفل موسيقي وسط المدينة .



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الامريكية قولها إن "أكثر من 50 شخصاً قتلوا حين فتح مسلح النار من الطابق الـ 32 من فندق على حشد من الناس كانوا يحضرون حفلاً موسيقياً مساء أمس في لاس فيغاس".



وأوضح مسئول الشرطة جو لومباردو ان الشرطة قتلت مطلق النار .. مشيراً الى انه من سكان المدينة ويدعى ستيفن بادوك.



وكان لومباردو قال في وقت سابق أن "المشتبه به في إطلاق النار نفذ العملية بمفرده ومن غير المرجح ان يكون على صلة بتنظيم ارهابي".



وعلقت ادارة مطار ماكاران الدولي في لاس فيغاس على أثره الرحلات الجوية في المطار بعد ورود تقارير عن وجود مسلح طليق في المدينة فيما بدأت الشرطة تحقيقات بشان وقوع حوادث إطلاق نار في مناطق أخرى فيها.

سبأ [02/أكتوبر/2017]سبأ