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آخر تحديث: الإثنين، 02 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:24:03م
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الأرصاد ينبه قاطني المرتفعات الجبلية من التغيرات الفجائية بدرجات الحرارة
[02/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المرتفعات الجبلية بمحافظات صنعاء، عمران، صعدة، ذمار والبيضاء بأخذ الاحتياطات اللازمة جراء التغيرات الفجائية في درجات الحرارة.

وأكد المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن درجة الحرارة تكون في تلك المرتفعات باردة نسبيا أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وتوقع المركز أن يكون الطقس بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية صحو إلى غائم جزئيا بشكل عام وبارد نسبيا أثناء ساعات الليل والصباح الباكر مع احتمال تشكل خلاليا من السحب الركامية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية والشمالية الغربية.

فيما يكون الطقس بالمناطق الساحلية غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الشريط الساحلي الغربي وصحو إلى غائم جزئيا على بقية سواحل الجمهورية والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية على السواحل الجنوبية الشرقية وتكون شمالية غربية على الساحل الغربي.

وبين المركز أن الأجواء بأرخبيل سقطرى ستكون غائمة جزئيا والرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 16 عقدة، فيما تكون الأجواء بالمناطق الصحراوية صحوة بشكل عام.

سبأ
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