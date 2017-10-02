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اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش أولويات القطاع الصحي للعام 2018م
[02/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:



ناقش اجتماع موسع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ، أولويات القطاع الصحي للعام 2018م ونتائج حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا.

وفي الاجتماع الذي ضم عدد من مدراء مكاتب الصحة والبرامج بالوزارة، أكد الدكتور بن حفيظ أهمية الاجتماع لمناقشة أولويات الوزارة للعام القادم خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

وأشار إلى أن من أولويات الوزارة ضمان استمرار تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والتأهيلية وكذا تعزيز جاهزية الاستجابة للأوضاع الطارئة والأوبئة.

وأكد وزير الصحة أهمية تضافر وتكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بما يتناسب وحجم التحديات التي يواجهها الوطن في هذا الظرف التاريخي الاستثنائي، والاستشعار للمسئولية في أداء المهام وبما يخدم توجهات الوزارة وبرامجها .

وشدد على أهمية النهوض بالقطاع الصحي وتحقيق أهداف الوزارة من خلال الاهتمام بمتطلبات واحتياجات المرضى والجرحى، وحشد كافة موارد المرافق الصحية لتوفير احتياجات الجرحى والمرضى من الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية ومواجهة أثار العدوان على القطاع الصحي.

فيما استعرض مدير المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني عبدالسلام سلام نتائج حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا من منزل إلى منزل.. مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماع موسع لإعلان نتائج الحملة وتكريم الجهات الداعمة والمبرزين في إنجاحها .

وأشار إلى أن نتائج الحملة كانت إيجابية حيث أسهمت في انحسار الوباء وتراجعه بمعدل وصل إلى الثلث خلال الأسبوع الأول للحملة .

وأكد أن نسبة التغطية للحملة بلغت 91 في المائة ، فيما بلغت نسبة من اقتنعوا برسالة الحملة وأبدوا استعدادهم لتغيير سلوكياتهم 84 في المائة و 86 في المائة معدل وصول رسائل الحملة التوعوية .

ولفت سلام إلى تطابق التقرير الميداني الذي أجراه فريق المحايدين عبر منظمة اليونيسيف مع تقرير وزارة الصحة ممثلة بالمركز الوطني للتثقيف والاعلامي الصحي فيما يتعلق بنتائج الحملة.

سبأ
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