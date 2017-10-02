[02/أكتوبر/2017] تعز – سبأ:
استشهد وأصيب تسعة مواطنين اليوم في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية مقبنة بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منطقة البرح بمديرية مقبنة ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة أربعة آخرين.
وأدان المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف المواطنين وارتكاب جرائم يندى لها جبين الإنسانية.. مؤكدا أن هذه المجازر جرائم حرب لن تسقط بالتقادم.
ودعا المصدر مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية إلى الخروج عن صمتها والاضطلاع بدورها إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وانتهاكات تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.
سبأ