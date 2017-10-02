مقتل 3000 شخص في سوريا خلال سبتمبر المنصرم في اكبر حصيلة شهرية منذ مطلع العام الجاري قُتل أكثر من 3000 شخص في سوريا بينهم نحو 1000 مدني خلال سبتمبر المنصرم، في حصيلة شهرية هي الأكبر خلال العام الجاري، جراء تكثيف الغارات على مناطق عدة اضافة الى ارتفاع وتيرة المواجهات، وفق ما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاحد.