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آخر تحديث: الإثنين، 02 - أكتوبر - 2017 الساعة 01:54:46م
استشهاد وإصابة تسعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على منطقة البرح بتعز
استشهد وأصيب تسعة مواطنين اليوم في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية مقبنة بمحافظة تعز.
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صورة أرشيفية
استشهاد وإصابة تسعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على منطقة البرح بتعز
[02/أكتوبر/2017] تعز – سبأ:



استشهد وأصيب تسعة مواطنين اليوم في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منطقة البرح بمديرية مقبنة ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة أربعة آخرين.

وأدان المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف المواطنين وارتكاب جرائم يندى لها جبين الإنسانية.. مؤكدا أن هذه المجازر جرائم حرب لن تسقط بالتقادم.

ودعا المصدر مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية إلى الخروج عن صمتها والاضطلاع بدورها إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وانتهاكات تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.

سبأ
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