عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الشرطة الكندية: منفذ الهجوم الإرهابي في إدمينتون لاجئ صومالي اوتاوا – سبأ :



أعلنت الشرطة الكندية أن منفذ الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة إدمينتون عاصمة مقاطعة ألبيرتا الكندية، أمس، والذي أسفر عن إصابة ضابط شرطة بعدة طعنات وأربعة أشخاص آخرين، هو مواطن صومالي ولاجىء في كندا يدعى عبد الله حسن شريف، وعمره 30 عاما.



وقال مساعد مفوض الشرطة الكندية مارلن ديجراند للصحفيين ان المتهم كان معروفا لدى الشرطة وخضع لتحقيقات عام 2015 عندما أبلغت شرطة إدمينتون أنه يعتنق ايديولوجيات متطرفة وكانت تظهر عليه علامات التطرف إلا أنه لم يكن هناك أدلة لإعتقاله وإعتباره يمثل تهديدا.



وأضاف أن المتهم يبدو أنه تصرف بمفرده في الهجمات، مبينا أنه قيد التوقيف لإرتكابه عدة جرائم منها المشاركة في هجوم إرهابي وإرتكاب جريمة لصالح جماعة إرهابية وقد تم توجيه أربع تهم إليه وهي محاولة القتل والقيادة الخطرة والهروب الإجرامي الذي يسبب ضررا جسديا وحيازة سلاح لغرض خطير.



وكان المتهم قد تم القبض عليه بعد مطاردة من الشرطة الكندية في أعقاب قيامه بطعن ضابط شرطة عدة طعنات بسكين وهروبه بشاحنة وإصابة أربعة اشخاص بشوارع المدينة بصورة عشوائية أثناء هروبه بالسيارة التي توقفت بعد إنقلابها به.

سبأ [02/أكتوبر/2017]سبأ