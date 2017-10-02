محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إسقاط طائرة تجسس وتكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة صنعاء - سبأ :





كبد الجيش واللجان الشعبية العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح و العتاد خلال الساعات الماضية ، فيما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسس أمريكية بدون طيار في العاصمة صنعاء .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسس أمريكية من طراز إم كيو 9 في منطقة جدر بأمانة العاصمة .



وأوضح المصدر أن صاروخية ومدفعية الجيش واللجان استهدفت بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في جبل سلا في جيزان وضربت المدفعية موقع مستحدث خلف رقابة المقرن ،كما تم استهداف مرابض مدفعية الجيش السعودي في موقع الخشل بعدد من القذائف .

في نجران لقي العشرات من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم و أصيب آخرون في عمليتين هجوميتين استهدفت الأولى موقع عسكري شرق الطلعة ،وتم تنفيذ الثانية في موقعي الشبكة والخشباء قبالة منفذ الخضراء .



وأشار المصدر إلى إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمع للمرتزقة خلف تبة دمخنين في الهاملي بمديرية موزع في محافظة تعز،واستهدف قصف مدفعي تجمعات آخرى في تبتي الحصن الخزان بمديرية حيفان.



فيما لقي المرتزق عبدالغفار محمد عبدالله سالم العامري مصرعه في جبهة التشريفات وأصيب المرتزق محمد عبده علي في جبهة الصلو بنيران الجيش واللجان .



وحسب المصدر لقي العشرات من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عمليتين هجوميتين على مواقعهم في قرية الحول وتبة العياني بمديرية نهم، وقتل وجرح عدد آخر من المرتزقة خلال صد محاولة زحف لهم على منطقة عيدة ،فيما لقي المرتزق محمد طاهر أبو رشيد مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية .



وذكر المصدر أن المرتزقين القيادي ماهر عبد الله احمد شعلل، وعلي العميسي لقيا مصرعهما بنيران الجيش و اللجان في جبهة صرواح بمحافظة مأرب ،وتم قنص اثنين من المرتزقة في مديرية الغيل بمحافظة الجوف .



في البيضاء نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الطماحي والأجردي بمديرية الزاهر ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،فيما لقي المرتزق عبدالرحمن عبدالله صالح جوهر المعروفي مصرعه في جبهة طوال السادة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.



ووفقا للمصدر استهدفت مدفعية الجيش و اللجان تجمعات للمرتزقة في التبة الخضراء بنقيل الخشبة في الضالع ، ومصرع المرتزق ابوسيف النميري المريسي في مريس .





سبأ [02/أكتوبر/2017]سبأ