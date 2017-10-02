عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص إثر انفجار في منطقة وادي سوات شمال غرب باكستان إسلام آباد – سبأ :



لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء انفجار وقع صباح اليوم في منطقة وادي سوات شمال غرب باكستان.



وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار استهدف أسرة زعيم قبلي موالي للحكومة يدعى "أحمد ذوهيب" حيث زرعت عناصر مجهولة عبوة ناسفة على قارعة أحد الطرق في وادي سوات، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة تقل الأسرة المذكورة.



وأضافت أن الانفجار أدى إلى مقتل والد الزعيم القبلي، وإصابة إثنين من أفراد أسرته.



ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار ، فيما شرعت قوات الأمن في البحث عن الجناة من خلال تنفيذ عمليات تمشيط.

سبأ [02/أكتوبر/2017]سبأ