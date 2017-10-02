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ريال مدريد يعبر إسبانيول بثنائية إيسكو وبرشلونة ينتصر دون حضور مشجعين في الدوري الإسباني
أحرز النجم الإسباني الدولي إيسكو هدفين قاد بهما فريقه ريال مدريد لتحقيق انتصاره الأول على ملعبه في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم عقب تغلبه 2 / صفر على ضيفه إسبانيول في المرحلة السابعة للمسابقة الليلة الماضية.
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  رياضة
ريال مدريد يعبر إسبانيول بثنائية إيسكو وبرشلونة ينتصر دون حضور مشجعين في الدوري الإسباني
[02/أكتوبر/2017]
مدريد – سبأ :
أحرز النجم الإسباني الدولي إيسكو هدفين قاد بهما فريقه ريال مدريد لتحقيق انتصاره الأول على ملعبه في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم عقب تغلبه 2 / صفر على ضيفه إسبانيول في المرحلة السابعة للمسابقة الليلة الماضية.

وأحرز ليونيل ميسي هدفين في فوز برشلونة 3-صفر على لاس بالماس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في مباراة أقيمت بدون جمهور امس الاحد بعد اشتباكات بين الشرطة وناخبين في قطالونيا بسبب استفتاء محظور على الاستقلال عن إسبانيا.

وارتفع رصيد الريال الذي حقق فوزه الرابع في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي إلى 14 نقطة في المركز الخامس بفارق سبع نقاط كاملة خلف غريمه التقليدي برشلونة/المتصدر/.

وحاول برشلونة المتصدر تأجيل مباراته على أرضه أمام لاس بالماس لكن رابطة الدوري رفضت ذلك وأعلن النادي قبل 25 دقيقة من انطلاق المباراة أنها ستقام بدون مشجعين.

وهز سيرجيو بوسكيتس الشباك للمرة الأولى في الدوري في ثلاثة مواسم ليمنح برشلونة التقدم بهدف في الدقيقة 49 بعدما قفز ليضع كرة بعد ركلة ركنية من ميسي داخل المرمى.

وأحرز ميسي هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 70 ولم يحتفل المهاجم الأرجنتيني كثيرا بهدفه ليضيف إلى الأجواء التي بدت وكأنها أشبه بالمران وليست مباراة في الدوري.

ووصل ميسي إلى تمريرة من لويس سواريز ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 77 ويرفع رصيده إلى 11 هدفا بالدوري هذا الموسم.

وحقق بذلك برشلونة فوزه السابع على التوالي في الدوري وحافظ على بدايته المثالية في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

في المقابل تجمد رصيد إسبانيول الذي تكبد خسارته الثالثة في المسابقة هذا الموسم عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

كما تعادل ريال سوسيداد 4-4 مع ريال بيتيس بينما استهل خابي كايخا مدرب فياريال الجديد مشواره في ملعب مادريجال بالفوز 3-صفر على إيبار.

سبأ
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