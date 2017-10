Meurtre et blessure d'un certain nombre de mercenaires [02/أكتوبر/2017]

NAJRAN, 02 Oct. (SABA)-Les héros de l'armée et des forces populaires ont exécutées deux opérations militaires contre les sites de mercenaires de l'armée saoudienne à Jizan.



Uen source militaire a indiqué à SABA, le meurtre et la blessure d'un certain nombre de mercenaires de l'armée saoudiens, au cours de deux opération militaires contre leurs sites dans la zone d'Al-Jabal Al-Aswad et Saltih Al-Batah Al-Baydha'a.



La source a indiqué que les deux opérations ont été précédées par une opération de nettoyage avec les missiles de Katioucha par l'armée et les forces populaires conter la zone de Dhou Roua'ain, le port d'Al-Khadhra'a , d'Al-Tabah Al-Baydha'a et un certain nombre de sites.



AM



SABA