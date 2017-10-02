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آخر تحديث: الإثنين، 02 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:18:07ص
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  ثقافة
التوصل الى بروتين طبيعي بالجسم يعزز من صحة العين/ دراسة
[02/أكتوبر/2017]
سيدني – سبأ :

توصلت دراسة حديثة اجراها باحثون من جامعة ماكوراي في سيدني بأستراليا الى بروتين طبيعي بالجسم يعزز من صحة العين.

ووضحت الدراسة ان بروتينا يدعى "يوروسيربين" وجد انه يلعب دورا رئيسيا في صحة الشبكية والحد من فرص الاصابة بالمياه الزرقاء في العين والمعروفة باسم "الجلوكوما" والناجمة عن تلف العصب البصري في العين.

واكدت ان "يوروسيربين " يعمل على كبح نشاط انزيم يدعى "بلازمين" وهو انزيم يضر بالخلايا العصبية في العين ويتسبب في موتها مما يؤدي الى الاصابة بالمياه الزرقاء.

واشارت الى أن هذه النتائج يمكن أن تفتح الطريق امام علاج الجلوكوما التي لا يوجد حاليا لها علاج وان كان هناك علاجات تساعد على إبطاء تطور المرض إذا تم الكشف عنه في وقت مبكر.

سبأ
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