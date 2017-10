Sharaf rencontre le directeur général de l'OIM [02/أكتوبر/2017]

SANA'A, 02 Oct. (SABA)-Le ministre des affaires étrangères, Hisham Sahrraf Abdullah, a rencontré le directeur général de l'OMI et la délégation, qui l'accompagne, qui est en visite actuelle au Yémen.

Lors de la rencontre, le ministre a exprimé l'appréciation du gouvernement de salut de rôle jouée par l'OMI, surtout dans les conditions actuelles.

Pour sa part, le responsable de l'OIM a affirmée la continuité de programmes de l'organisation et ses efforts pour fournir des sources financières pour exécuter ces programmes au niveau du Yémen.

