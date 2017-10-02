اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع أسعار النفط طوكيو – سبأ :

تراجعت أسعار النفط اليوم في بداية التعاملات الآسيوية بعد تحقيقها لمكاسب وصلت إلى 20% بعد أن حقق إنتاج أوبك زيادة بسيطة في سبتمبر الماضي.



وقالت وكالة الأنباء رويترز إن الخام الأمريكي قد تراجع سنتين ليصل إلى 65ر51 دولار للبرميل فيما تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات ليصل إلى 73ر56 دولارا للبرميل.



وكان سعر برنت تسليم شهر نوفمبر قد ارتفع 13 سنتا عند الإغلاق يوم الجمعة الماضية ليصل إلى 54ر57 دولار للبرميل محققًا ارتفاعًا في الربع الثالث بلغ نحو 20 % وهو أكبر ارتفاع خلال خمسة أرباع. وكانت تلك أكبر زيادة في الربع الثالث منذ عام 2004.



يشار إلى أن ارتفاع الأسعار قد عزز زيادة الطلب من المصافي الأمريكية التي استأنفت عملها بعد إغلاقها بسبب الإعصار هارفي.

سبأ [02/أكتوبر/2017]سبأ