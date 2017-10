Al-Dhale'a: Ciblage de rassemblements de mercenaires de l'agression [02/أكتوبر/2017]

AL-DHALE'A, 02 Oct. (SABA)-L'armée et les forces populaires a ciblé de rassemblements de mercenaires de l'agression dans la zone d'Al-Tabah Al-Khadhra'a dans la zone de Naqil Al-Khashabah au gouvernorat d'Al-Dhale'a.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'artillerie de l 'arme et des forces populaires a ciblé de rassemblements de mercenaires dans la zone d'Al-Tabat Al-Khadhra'a, faisant de pertes parmi leurs rangs.



AM



SABA