Ciblage de rassemblements de mercenaires à Jizan [02/أكتوبر/2017]

JIZAN, 02 Oct. (SABA)-La force de missile et de l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé un certain nombre de rassemblements de sites de l'ennemi saoudien à JIzan, faisant de pertes parmi les rangs de l'ennemi .



Une source militaire a indiqué à SABA, que la force de missile a lancee de rouquettes de type de Katioucha contre les rassemblements de soldats saoudiens et leurs mercenaires au Mont de Sala, faisant de grandes pertes perm leurs rangs.



La source a noté que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a bombardé les stationnements de l'ennemi saoudien au site d'Al-Khcha'al et un site derrière Raqabat Al-Maqran.



AM



SABA