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آخر تحديث: الإثنين، 02 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:18:07ص
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البدأ في محادثات ائتلافية في نيوزيلندا
[02/أكتوبر/2017] ولنجتون – سبأ
تبدأ الاحزاب السياسية في نيوزيلندا إجراء محادثات ائتلافية مع الحزب الوطني والعمال هذا الاسبوع لتشكيل حكومة ، وذلك بعد أكثر من اسبوع على الانتخابات النيوزيلندية التي أسفرت عن نتائج غير حاسمة .

وعلى الرغم من فوز الحزب الوطني الحاكم المحافظ في نيوزيلندا وحصوله على نسبة 46% في الانتخابات العامة في الـ23 سبتمبر الماضي ، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية اللازمة من مقاعد البرلمان لتشكيل الحكومة.

ولتشكيل الحكومة، سيتعين على رئيس الوزراء الحالي بيل إنجليش أن يتعاون مع حزب "نيوزيلندا أولا"، الذي حصل على 7 % من الأصوات، لكن في حال تحالف حزبا العمال والخضر مع حزب "نيوزيلندا أولا" سيكون لديهم أيضا مقاعد كافية لتشكيل الحكومة.
سبأ
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