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آخر تحديث: الإثنين، 02 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:18:07ص
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طيران العدوان يشن 29 غارة على عدد من المحافظات
[02/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 29 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية أسفرت عن إصابة مواطنين وتدمير ممتلكاتهم .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إصابة شخصين أحدهما أفريقي في غارة لطيران العدوان على مزرعة في منطقة آل مغرم بمديرية باقم محافظة صعدة ، وشن الطيران عشر غارات أخرى على مناطق متفرقة بالمديرية .

وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن غارتين على معسكر السواد بأمانة العاصمة و غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب ومثلها غرب يختل بمديرية المخا في تعز .

وشن طيران العدوان غارتين شمال حيد بن سبعان و منطقة طوال السادة بمديرية عسيلان في محافظة شبوة و عشر غارات على الربوعة في عسير ، كما شن غارتين على وادي جارة في جيزان .

وأشار المصدر إلى أن طيران الأباتشي السعودي قصف بعدد من الصواريخ موقع مشعل ومشط بالأسلحة الرشاشة قرية قمر بجيزان .


سبأ
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