محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن 29 غارة على عدد من المحافظات صنعاء - سبأ :

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 29 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية أسفرت عن إصابة مواطنين وتدمير ممتلكاتهم .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إصابة شخصين أحدهما أفريقي في غارة لطيران العدوان على مزرعة في منطقة آل مغرم بمديرية باقم محافظة صعدة ، وشن الطيران عشر غارات أخرى على مناطق متفرقة بالمديرية .



وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن غارتين على معسكر السواد بأمانة العاصمة و غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب ومثلها غرب يختل بمديرية المخا في تعز .



وشن طيران العدوان غارتين شمال حيد بن سبعان و منطقة طوال السادة بمديرية عسيلان في محافظة شبوة و عشر غارات على الربوعة في عسير ، كما شن غارتين على وادي جارة في جيزان .



وأشار المصدر إلى أن طيران الأباتشي السعودي قصف بعدد من الصواريخ موقع مشعل ومشط بالأسلحة الرشاشة قرية قمر بجيزان .





سبأ [02/أكتوبر/2017]سبأ