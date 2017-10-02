عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فوز معسكر ..نعم.. بنسبة 90 بالمائة في استفتاء استقلال كتالونيا عن اسبانيا برشلونة – سبأ :



فاز معسكر "نعم" بنسبة 90% وذلك في استفتاء استقلال إقليم كتالونيا عن اسبانيا ، وفقا لما أعلنه متحدث باسم حكومة المنطقة.



وقال خوردي تورول في مؤتمر صحفي أنه تم فرز 26ر2مليون صوت، وأن أكثر من 2 مليون ناخب صوتوا لصالح الانفصال.



وحصل معسكر "لا" الرافض للاستقلال على نسبة 9ر7% من الأصوات، فيما بلغ إجمالي عدد بطاقات التصويت الملغاة 9ر0% .



من جانبه قال رئيس اقليم كتالونيا الاسباني كارلس بيغديمونت في خطاب متلفز، الليلة الماضية في برشلونة، إن الكاتالونيين كسبوا الحق بأن تكون لهم دولة مستقلة بعد نزول "الملايين" منهم للمشاركة باستفتاء على استقلالهم حظرته الحكومة المركزية الإسبانية.



وقال بيغدمونت "يا مواطني كتالونيا، لقد كسبنا الحق بان تكون لدينا دولة مستقلة على شكل جمهورية".



وأضاف "سترسل حكومتي في الأيام القليلة المقبلة نتائج الاستفتاء إلى برلمان كتالونيا، حيث تترسخ سيادة شعبنا وحتى يتسنى له التصرف وفقا لقانون الاستفتاء".





وأعلنت حكومة كتالونيا أن نحو 2.26 مليون شخص أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وأن 90 بالمئة منهم صوتوا لصالح الانفصال.



ويمثل هذا نسبة إقبال تبلغ نحو 42.3 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين في الإقليم والبالغ 5.34 مليون شخص.



من جهة أخرى، ذكرت صحيفة لافانغارديا الإسبانية أن جماعات مؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا ونقابات عمال دعت إلى إضراب عام بالإقليم غدا الثلاثاء.



ويقدر الناتج الاقتصادي في كتالونيا بنحو خمس الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا ويملك الإقليم اقتصادا يساوي حجم اقتصاد تشيلي تقريبا.



وأظهرت النتائج الأولية تصويت أغلبية ساحقة من أبناء كتالونيا لصالح الانفصال بعد التصويت الذي حظرته المحكمة الدستورية وأعلنت مدريد أنه غير قانوني.



سبأ [02/أكتوبر/2017]سبأ