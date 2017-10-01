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روما تختتم معرض "اليمن حضارة عالمية تحت المعاناة" وفعاليات ثقافية تناولت الأضرار التي لحقت بالتراث اليمني جراء الحرب والعدوان
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  ثقافة
روما تختتم معرض "اليمن حضارة عالمية تحت المعاناة" وفعاليات ثقافية تناولت الأضرار التي لحقت بالتراث اليمني جراء الحرب والعدوان
[01/أكتوبر/2017] صنعاء – سبأ :

أشاد رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف مهند السياني بمضمون وأهداف ونتائج المعرض الفوتوغرافي "اليمن حضارة عالمية تحت المعاناة"، الذي أقيم في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة 22-29 سبتمبر الماضي في مكتبة اميلكار كابرال ونظمه معرض الآثار الإيطالي ومؤسسة فنيسيا.

ونوه السياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بخصوصية المعرض الذي كُرس لإبراز ما تعرض له التراث الثقافي في اليمن من تدمير جراء الحرب والعدوان في سياق ابراز ما تحتله اليمن من أهمية تاريخية من الناحية الآثارية والتراثية.

وحسب أدبيات المعرض فقد خصص المنظمون أسبوعاً للاحتفاء باليمن باعتباره بلد التقاليد الثقافية الممتدة منذ آلاف السنين والتي تصارع للبقاء في ظل حرب وعدوان عليها من تحالف بقيادة السعودية.

وأقيمت ضمن برنامج المعرض عدد من الفعاليات والمحاضرات الثقافية التي صبت في خدمة اهداف المعرض وتناولت آثار اليمن وانماطها المعمارية واهميتها والأضرار التي لحقت بها.
سبـأ
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