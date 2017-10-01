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صندوق النظافة بذمار يدشن الأربعاء المقبل حملة نظافة
[01/أكتوبر/2017]
ذمار - سبأ :

يستعد صندوق النظافة والتحسين بمحافظة ذمار لتدشين حملة نظافة واسعة الأربعاء المقبل تشمل جميع أحياء وحارات مدينة ذمار بتمويل من اليونيسيف.

ووجه محافظ ذمار حمود محمد عباد خلال اطلاعه على الاستعدادات، المكاتب التنفيذية والمجلس المحلي للمدينة للمشاركة في الحملة، ودعم صندوق النظافة بالمعدات اللازمة حسب الإمكانيات المتاحة لتجاوز الصعوبات التي يواجهها في تغطية جميع المناطق المستهدفة وبما يسهم في تحقيق أهداف الحملة في الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الجمالي للمدينة.

فيما أكد مدير صندوق النظافة والتحسين حيدر سودان، أهمية حملات النظافة في الحفاظ على نظافة البيئة والقضاء على البؤر التي تشكل مصدرا للتلوث وانتشار الأوبئة والأمراض.

وأشار إلى أن الحملة التي ستدشن الأربعاء المقبل ستستمر حتى إزالة المخلفات من كافة أحياء وشوارع المدينة.. داعيا الجميع إلى الإسهام بفاعلية كون النظافة واجب ديني ووطني ومسئولية جماعية.

من جانبه أوضح نائب مدير صندوق النظافة بذمار ماجد التينة، أن الحملة تهدف لإزالة المخلفات وأكوام التراب المتراكمة في الأحياء والتجمعات السكانية، وكذا مخلفات البناء من الشوارع العامة والطرق لتحسين المظهر الجمالي لمدينة ذمار .

ودعا عقال الحارات للتفاعل الجاد مع الحملة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النظافة، وحث المواطنين على وضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

سبـأ
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