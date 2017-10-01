محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التربية تنظم غدا بصنعاء لقاء وطني موسع للتعليم العام صنعاء - سبأ :

تنظم وزارة التربية والتعليم غدا بصنعاء اللقاء الوطني الموسع للتعليم العام تحت شعار " التعليم العام أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية تشاركية" .



وأكد وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة وسعيها المستمر لمعالجة التحديات التي تواجه العملية التعليمية من خلال حشد جهود كافة الجهات المعنية " الرسمية، الشعبية " وخاصة في ظل إستمرار العدوان والحصار الجائر للعام الثالث وإنعكاسات ذلك على العملية التعليمية والمتمثلة في عدم "صرف مرتب المعلم، طباعة الكتاب المدرسي، التجهيزات وتدمير المباني المدرسية " .



وأشار إلى أن اللقاء سيسعى إلى إيجاد آليات عمل آنية ومستقبلية تكفل معالجة إشكالات واقع العمل التربوي عبر تفعيل الشراكة التكاملية بين كافة الجهات المعنية لدعم العملية التعليمية والنهوض بها, من خلال عرض تلك الإشكاليات مع حزمة من التوصيات والحلول المقترحة.

سبـأ [01/أكتوبر/2017]سبـأ