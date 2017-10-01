محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات ومواقع في جيزان جيزان - سبأ :

قصفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم عدد من تجمعات ومواقع العدو السعودي بجيزان محققة إصابات مباشرة .



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في جبل سلا، ملحقة بهم خسائر فادحة.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت مرابض مدفعية العدو السعودي في موقع الخشل، كما إستهدف قصف مدفعي موقع مستحدث خلف رقابة المقرن.

سبـأ [01/أكتوبر/2017]سبـأ